مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری ظهر چهارشنبه در چهارمین نشست استانی ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان با اشاره به اینکه این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی استکبار ستیزی است.

وی با اشاره به پیشتاز ملت ایران در استکبارستیزی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی دشمنان گفت: دشمن طی سال‌های گذشته برای تضعیف نظام توطئه‌ها زیادی انجام داده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در ادامه به برنامه‌های دشمن برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره و اضافه کرد: این توطئه‌ها هوشیاری رهبر معظم انقلاب، ولایتمداری و بصیرت مردم ایران شکست خورده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان سال‌جاری گفت: گیلانی‌های همیشه به‌ویژه دانشجویان و دانش آموزان با حضور گسترده و پرشور خود درس آموزنده‌ای به اندک فریب خوردگان استکبار جهانی و پاسخ کوبنده‌ای به اغتشاشگران و آشوب‌طلبان می‌دهند.

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه به مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر رشت اشاره و با بیان اینکه این راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه در دو مسیر سپاه پاسداران، میدان پاسداران، میدان فرهنگ، میدان مصلای و دانشکده علوم پایه، بلوار نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، میدان مصلای برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حشمت‌الله قنبری (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام) سخنران راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مرکز استان گیلان است، اظهار کرد: با توجه به تقارن این روز با جمعه و برگزاری نماز جمعه همه مسیرهای راهپیمایی در سراسر استان به سوی میعادگاه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه برگزار می‌شود.