به گزارش خبرگزاری مهر، محراب پوراکبر افزود: رسانههای دشمن تمام تلاش خود را برای پروژه کشته سازی به کار بستهاند و حتی گاه فوتیهای عادی و تصادفات را نیز به عنوان کشتههای اغتشاشات معرفی کردهاند که این سناریو را در مهاباد هم دنبال میکنند. دشمن در پی سناریوی کشتهسازی در مهاباد است.
وی ادامه داد: در پی فوت خانم مهسا امینی که موجب ناراحتی همه مردم ایران و مسئولان ارشد شد؛ اعتراضات و تجمعهایی در شهرستان مهاباد به وقوع پیوست و تلاش بر این بود این موضوع که ناشی از احساسات و عواطف پاک مردم بود منجر به آشوب و درگیری نشود.
جریانهای تروریستی در مهاباد ناکام ماندند
پوراکبر اضافه کرد: دشمنان ایران عزیز و گروههای تروریستی که در اقلیم کردستان عراق و مناطق دیگر مستقر هستند از این موضوع استفاده و تلاش کردند آن را به مسئله امنیتی، ناامنی و آشوب تبدیل کنند.
دادستان مهاباد تصریح کرد: در این راستا به یک سری از افراد و هستهها مأموریت ویژهای دادند که در شهرستان مهاباد هم وارد عمل و معترض شوند و اقدامات مسلحانه و خلاف امنیت انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای این جریانات تا چهارم آبان ماه که مصادف با چهلم مرحوم مهسا امینی بود، با مدیریت بسیار خوب و توانمندی موجود در شهرستان در راستای کنترل امنیت شهروندان عزیز و بازاریان اقدامات خوبی انجام شد و مشکل جدی شاهد نبودیم.
وی گفت: در همین مدت چند نفر از مأموران انتظامی شهرستان در اثر تیراندازی گلوله جنگی از سوی برخی از عناصر مسلح که در این تجمعات حضور داشتند مصدوم شدند و هم اکنون در مراکز درمانی تحت مداوا هستند.
دادستان مهاباد به حوادث روزهای اخیر در مهاباد هم اشاره و تصریح کرد: برای روز چهارشنبه چهارم آبان ماه هم طراحیهایی از سوی جریانهای تروریستی انجام شده بود ولی باز هم در این اهداف خود نیز ناکام ماندند.
پوراکبر افزود: اما در شب چهارم آبان ماه تجمعات اندکی که در شهرستان شکل گرفته بود با صحبتهایی که انجام و اقناعی که صورت گرفت مدیریت شد و در نهایت در پایان همان شب یک مورد فوتی داشتیم که از یک محل نامشخص به بیمارستان مهاباد منتقل شده بود.
موج سواری جریانهای تفکیری در اغتشاشات مهاباد
وی تأکید کرد: از همان ابتدا دستگاه قضائی باتوجه به رسالتی که دارد وارد موضوع شد و دستورات ویژه ای در خصوص بررسی علت فوت و منشأ تیراندازی صادر کرد؛ ولی موضوع برای ما تا حد زیادی مشخص شده بود.
دادستان مهاباد اظهار داشت: این فرد در اثر اصابت گلوله جنگی در چهارم آبان ماه فوت کرده بود ولی نیروهایی که در صحنه حضور دارند اسلحه ساچمه زن و گلولههای پلاستیکی در اختیارشان قرار داده شده است.
پوراکبر افزود: شخصی که فرد متوفی را به بیمارستان منتقل کرده بود شناسایی و تحقیقات اولیه نیز انجام گرفت که مشخص شد محلی که فرد متوفی آنجا پیدا شده فاصله زیادی با محل تجمعات داشته است.
وی اضافه کرد: در ادامه رسانههای معاند و جریانهای تکفیری و تروریستی روی موضوع موج سواری کردند و خواستند احساسات مردم را تحریک کنند.
دادستان مهاباد تصریح کرد: اعتراضات روز پنجشنبه هم با تحریک برخی عناصر آشوب طلب و افرادی که به هر حال مأموریت ویژهای در این راستا داشتند به خشونت کشیده شد و برخی اموال عمومی و ساختمانهای دولتی در این اعتراضات خسارت دیدند.
ارتباط دستگیرشدگان اغتشاشات مهاباد با سرویسهای جاسوسی و تروریستی
مهراب پوراکبر افزود: این افراد هدفشان ایجاد ناامنی در شهر بود اما با حضور قدرتمند نیروهای حافظ امنیت اجازه اقدامات گسترده در این خصوص داده نشد.
وی افزود: در دو روز گذشته شاهد تیراندازی از سوی عناصر ناشناس در قسمتهای مختلف شهر بودیم که متأسفانه افرادی هم در این تیراندازیها زخمی شدند که طی صحبت با خانواده و شاهدان حاضر در صحنه مشخص شد که افراد تیرخورده اصلاً به محل تجمعات نزدیک نبودند و در بخشهای آرام شهر و مناطقی که نه تجمعاتی وجود دارد و نه مأموران انتظامی حضور دارند مورد اصابت گلوله قرار گرفتهاند.
دادستان مهاباد اضافه کرد: تحقیقات به صورت میدانی و از خانوادههای این عزیزان در حال انجام است و تلاش میکنیم عاملان تیراندازی به این افراد هرچه زودتر شناسایی شود.
پوراکبر تصریح کرد: جریانها و گروههای تروریستی منطقه که در اقیلم کردستان و شمال عراق حضور دارند و در گذشته به جز ناامنی و کشتار دستاوردی برای مردم منطقه نداشتهاند، اکنون مدافع مردم شدهاند و تلاش میکنند کشتههایی را که عناصر خود انجام میدهند به حافظان امنیت ایران نسبت دهند.
وی گفت: تحقیقات انجام شده در روزهای اخیر به نتایج خوبی رسیده و برخی از این عناصر مسلح تجمعات روزهای اخیر دستگیر شدهاند که اظهارت اولیه این افراد حاکی از ارتباط این افراد با سرویسهای جاسوسی و تروریستی است.
دادستان مهاباد با بیان اینکه مردم به اخبار کذب رسانههای بیگانه توجه نداشته باشند تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که اخبار را از مراجع رسمی و با تحقیقات لازم پیگیری کنند و توجهی به اخبار دروغین و تحرکات غیرقانونی نداشته باشند.
محراب پور اکبر اظهار داشت: باتوجه به دستورات دادستان کل کشور، تلاش میشود با نوجوانان و جوانانی که در اثر تحریک احساسات و هیجان در این اعتراضات حضور داشتند و دستگیر شدند به صورت اقناعی و ارشادی و با رأفت برخورد و مشکلشان حل شود اما با عناصری که به صورت سازمان یافته و در ارتباط با جریانهای معاند حضور پیدا کردند و خسارتهایی به مردم و اموال دولتی وارد کردند به صورت جدی و قاطعانه برخورد خواهد شد.
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