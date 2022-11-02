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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۴۱ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند

۴۱ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۴۱ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۱۴ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۱۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: یک بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به تداوم روزهای بدون مورد مثبت کرونا در استان گفت: تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون به ۱۰۸ هزار و ۶۳۷ نفر رسید.

کد مطلب 5622893

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