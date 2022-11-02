حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۱۴ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده و ۱۹ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: یک بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.

ملکی زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: تعداد جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر با اشاره به تداوم روزهای بدون مورد مثبت کرونا در استان گفت: تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تا کنون به ۱۰۸ هزار و ۶۳۷ نفر رسید.