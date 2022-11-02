مرکز عقیدتی سیاسی فراجا در قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تربیت و تعالی ثامن الحجج (ع) سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور سردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم، حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، سید محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم، سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

مرکز تربیت و تعالی ثامن الحجج (ع) سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در راستای ترویج معارف و ارزش‌های دینی و تربیت پلیس تراز انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند.