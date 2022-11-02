فضا را برای جولان دشمن با خالی کردن صحنه مهیا نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محبی پور ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی سیزدهم آبان، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان و یاد و خاطره شهدای دانش آموز به ویژه شهدای دانش آموز حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) افزود: مناسبت‌هایی که در انقلاب اسلامی داریم و نامگذاری کرده‌ایم از جمله ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان همگی از شعائر الهی هستند چرا که انقلاب ما اسلامی است.

وی ادامه داد: اگر این روزها گرامی داشته نشود و شعائر الهی را زنده نگاه نداریم دشمن به میدان می‌آید و جای خالی که در نتیجه بی تفاوتی به این شعائر ایجاد شده را پر می‌کند.

او اظهار داشت: ما در انقلاب با شعائر زنده هستیم و اگر نسبت به آنها بی تفاوت باشیم قطعاً هم به کشور و ملت و هم به انقلاب و نظام خسارت‌های جبران ناپذیری وارد خواهد شد.

وی، بر لزوم برنامه ریزی دقیق و منظم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های روز ۱۳ آبان به عنوان روز استکبار ستیزی تاکید کرد و گفت: باید از همه فرصت‌ها برای بلند کردن شعائر الهی استفاده کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس افزود: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ که هر سه، از وقایع مهم تاریخی هستند.

محبی پور ادامه داد: بنابراین در این روز باید هم علما و طلاب، هم دانش آموزان و هم دانشجویان به شکل ویژه پای کار بیایند و در گرامیداشت هرچه باشکوه‌تر این روز ایفای نقش کنند.

او اظهار داشت: البته برگزاری برنامه به تنهایی مد نظر نیست بلکه برنامه‌هایی که برای این مناسبت‌ها پیش بینی شده یا می‌شود باید تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

وی، راهپیمایی ۱۳ آبان را اصلی ترین برنامه روز استکبارستیزی دانست و گفت: در برگزاری این راهپیمایی و انجام سایر برنامه‌ها نباید نگاه‌ها صرفاً متمرکز بر شیراز باشد بلکه باید استانی نگاه کنیم و تمام شهرستان‌های استان برنامه‌های متناسب با این روز را تدارک ببینند.

محبی پور، از ادارات مرتبط استان خواست که در آستانه ۱۳ آبان نسبت به ایجاد ستاد اجرایی گرامیداشت روز مقابله با استکبار جهانی اقدام کنند.