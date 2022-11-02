به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی صبح چهارشنبه در اجتماع بزرگ دختران ولایی دهه هشتادی با بیان اینکه هیچ ابر قدرتی جرأت تعرض به نظام قدرتمند ایران اسلامی را ندارد، اظهار کرد: امروز دنیا به مدیریت مقام معظم رهبری اعتراف دارد و پوتین از مقام معظم رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی با مدیریتی به تمام معنا یاد می‌کند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که پشتیبان ولایت فقیه باشیم و پایبند به اعتقادات دینی باشیم، هیچ نگرانی وجود ندارد و باید با دشمن شناسی طوری رفتار کنیم و سخن بگوییم که دشمن شاد نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استکبار کشورهایی هستند که با زور و قلدری منابع کشورهای ضعیف را به غارت می‌برند، اظهار کرد: با پیروزی انقلاب آمریکا که دیگر نمی‌توانست منابع کشور ما را غارت کند، جنگ هشت ساله را بر ما تحمیل کرد و ترور بهترین افراد و کودتا را در دستور کار خود قرار داد.

طالبی افزود: آمریکا داعش را به وجود آورد و سازماندهی و به جان کشورهای اسلامی انداخت و به بهانه مبارزه با داعش به کشورهای اسلامی حمله کرد.

وی گفت: دشمن با به راه انداختن جنگ سایبری و جنگ گروهک‌ها در نقاط مختلف کشور قصد براندازی نظام را داشت اما مردم مؤمن همیشه در صحنه ایران اسلامی همه ترفندهای دشمن را خنثی کردند.

وی با تاکید بر اینکه باید با حضور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان استکبار را محکوم کنیم، ادامه داد: هرچند دشمن با همه تجهیزات خود به میدان آمده اما افتخار می‌کنیم که ایران قوی داریم که حرف‌های زیادی در جهان برای گفتن دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: این در حالی است که کشورهای منطقه وابسته به آمریکا هستند و اگر روزی آمریکا دست از حمایت آنها بردارد زمینه سقوط آنها فراهم خواهد شد.

طالبی اظهار کرد: آمریکا امپراطوری پوشالی بوده که با ترویج تفکرات التقاطی مزدوران خود را به ایران می‌فرستد تا حوادثی مانند حادثه شاه چراغ را به وجود آورند.

وی خاطر نشان کرد: دشمن صحنه حوادثی را که در کشورهای خارجی اتفاق افتاده است را در فضای مجازی به اسم ایران نمایش می‌دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان داشت: دشمن در صدد است تا عوامل آنها در تجمعات افرادی را بکشند و آنها را به نیروهای امنیتی ایران نسبت دهند.

وی افزود: با هم عهد و پیمان می‌بندیم که با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان یک بار دیگر استکبار را مأیوس کنیم.