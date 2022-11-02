  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

معاون پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

زنگ استکبار ستیزی در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی نواخته شد

زنگ استکبار ستیزی در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی نواخته شد

مشهد ـ معاون پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: زنگ استکبار ستیزی در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی با حضور دانش آموزان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورثانی صبح چهارشنبه در دبیرستان مصلی نژاد مشهد در آستان روز ۱۳ آبان اظهار کرد: زنگ استکبار ستیزی همزمان با مشهد در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی نیز با حضور دانش آموزان نواخته شد.

معاون پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه یوم الله ۱۳ آبان مقارن با روز جمعه و تعطیلی مدارس است؛ امروز چهارشنبه یازدهم آبان زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان نواخته شد.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه فرهنگی، آشنایی دانش آموزان با اهمیت روز سیزده آبان و مفهوم مبارزه با استکبار در نسل‌های جدید انقلاب است.

کد مطلب 5622917

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها