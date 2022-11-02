زنگ استکبار ستیزی در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پورثانی صبح چهارشنبه در دبیرستان مصلی نژاد مشهد در آستان روز ۱۳ آبان اظهار کرد: زنگ استکبار ستیزی همزمان با مشهد در بیش از هزار مدرسه خراسان رضوی نیز با حضور دانش آموزان نواخته شد.

معاون پرورشی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اینکه یوم الله ۱۳ آبان مقارن با روز جمعه و تعطیلی مدارس است؛ امروز چهارشنبه یازدهم آبان زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان نواخته شد.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه فرهنگی، آشنایی دانش آموزان با اهمیت روز سیزده آبان و مفهوم مبارزه با استکبار در نسل‌های جدید انقلاب است.