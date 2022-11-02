پیشرفت جدی در صنایع مهم نداشته ایم/خلاقیت حلقه گمشده تولید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به اینکه خداوند متعال موهبت های زیادی را در طبیعت برای انسان و برطرف کردن نیازهای آن قرار داده است، ظهار کرد: باید از موهبت هایی که خداوند در طبیعت برای انسان قرار داده به درستی و در زمینه پیشرفت علمی و فرهنگی کشور استفاده کرد.

وی با انتقاد از آموزش های سطحی در مدارس عنوان کرد: آموزش ها باید به نحوی باشد که روحیه خلاقیت و نوآوری را در دانش آموزان تقویت کند.

امام جمعه یزد، کمرنگ شدن روحیه تفکر را عامل حل نشدن بسیاری از مشکلات کشور دانست و عنوان کرد: در قرآن کریم بیش از ۸۰ آیه در مورد تفکر و تعقل آمده است و همواره خداوند در قرآن عدم تفکر را نفی کرده است.

ناصری ادامه داد: بعد از گذشت ۵۰ سال همچنان در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی نتوانستیم آنطور که شایسته کشور است پیشرفت کنیم و علت آن ادامه دادن روش های گذشته و عدم استفاده از تفکر و خلاقیت است.

وی، پیشرفت کشور در صنایع هسته ای و نظامی را مدیون تلاش و تفکر بزرگان این صنایع دانست و گفت: ایران در صنایعی مانند هسته ای به خوبی توانست جایگاه خود را پیدا کند و به دستاوردهای بزرگی دست یابد و این پیشرفت میدون و مرهون تلاش های شبانه روزی افراد بزرگ و شهدای هسته ای مانند شهید احمدی روشن است.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود نهاده های دامی در کشور و واردات آنها اظهار کرد: باید به مسئله تولید نهاده های دامی در کشور بیش از گذشته توجه شود و تلاش شود تا در این زمینه کشور به استقلال و خودکفایی برسد و با توجه به سرمایه های طبیعی موجود در کشور، این مهم حتما عملی خواهد شد.

ناصری افزود: تا زمانی که از نوابغ و نخبه های کشور در زمینه های کاری درست استفاده نشود، پیشرفتی حاصل نخواهد شد و باید قدر این سرمایه های انسانی را بیشتر بدانیم و باید شعار خواستن توانستن است را به منصه ظهور برسانیم.