دانش آموزان باید به سلاح علم و دشمن شناسی مجهز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در یکی از مدارس شهرستان با اشاره به اهمیت ۱۳ آبان به واسطه وقوع سه واقعه مهم تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: مبارزه ضد استکباری امام خمینی از دهه ۴۰ آغاز و امروز با وجود رهبری معظم ادامه دارد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به جنایات استکبار علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب دانشگاه‌ها فقط تا مقطع لیسانس دانشجو می‌پذیرفتند و دانشجویان برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر می‌رفتند و حتی علاوه بر نبود بانوی پزشک به بانوان مسئولیتی نیز سپرده نمی‌شد.

وی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی پای شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و رأی آری ایستاده‌ایم، ادامه داد: هرچه داریم از اسلام، قرآن و دین است زیرا اسلام به ما عزت، آبرو و اعتقاد داد.

عباسی با تاکید بر اینکه امروز به وجود دانش‌آموزان با بصیرت و هوشیار افتخار می‌کنیم، تصریح کرد: دانش‌آموزان و نسل نوجوان ما با الگوپذیری از شهید حسین فهمیده با بهره گیری از منویات امام راحل و تدابیر مقام معظم رهبری پای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این انقلاب را حفظ می‌کنند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید مجهز به سلاح علم و دشمن‌شناسی باشند، گفت: دشمن از توفیقات ایران ترسیده و از بالندگی و تعالی ایران اسلامی دستپاچه شده است.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه دشمنان از طریق مختلف سعی بر ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و اکنون حجاب و عفاف را هدف قرار داده‌اند، افزود: قطعاً دانش‌آموزان با بصیرت و آگاهی، روحیه انقلابی با تکیه بر ایمان بار دیگر نقشه شوم آنان را نقش بر آب و ناامید می‌کنید.