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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۳

فرمانده انتظامی دشتستان:

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از دستگیری قاتل فراری کمتر از یک هفته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع قتل عمد جوان ۲۰ ساله در شهر برازجان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: کارشناسان پلیس آگاهی پس از وصول پرونده و اقدامات گسترده اطلاعاتی با همکاری اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان، جهت شناسایی مخفیگاه قاتل فراری اقدام و پس از مدت یک هفته مخفیگاه نامبرده در بخش خان زنیان شیراز شناسایی و دو اکیپ از مأمورین با اخذ تجهیزات و نیابت قضائی به شهرستان شیراز اعزام شدند.

سرهنگ آراوند تصریح کرد: قاتل در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاهش واقع در یک باغ ویلا در روستای سادات آباد بخش خان زنیان دستگیر، و دو قبضه اسلحه جنگی کلت کمری و کلاشینکف به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: قاتل در تحقیقات انجام شده و بازجویی‌های صورت گرفته در این زمینه به انجام قتل اعتراف کرد و علت و انگیزه خود را از ارتکاب قتل نزاع و درگیری قبلی عنوان کرد.

کد مطلب 5622953

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