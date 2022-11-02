قاتل فراری در دشتستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع قتل عمد جوان ۲۰ ساله در شهر برازجان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: کارشناسان پلیس آگاهی پس از وصول پرونده و اقدامات گسترده اطلاعاتی با همکاری اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان، جهت شناسایی مخفیگاه قاتل فراری اقدام و پس از مدت یک هفته مخفیگاه نامبرده در بخش خان زنیان شیراز شناسایی و دو اکیپ از مأمورین با اخذ تجهیزات و نیابت قضائی به شهرستان شیراز اعزام شدند.

سرهنگ آراوند تصریح کرد: قاتل در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاهش واقع در یک باغ ویلا در روستای سادات آباد بخش خان زنیان دستگیر، و دو قبضه اسلحه جنگی کلت کمری و کلاشینکف به همراه مقادیر زیادی مهمات مربوطه از وی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: قاتل در تحقیقات انجام شده و بازجویی‌های صورت گرفته در این زمینه به انجام قتل اعتراف کرد و علت و انگیزه خود را از ارتکاب قتل نزاع و درگیری قبلی عنوان کرد.