کاهش ازدواج و فرزندآوری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حضور جوانان بیکار را از جمله دلایل کاهش آمار ازدواج و فرزند آوری برشمرد و گفت: متأسفانه زنگ کاهش شدید جمعیت در استان به صدا درآمده است.

وی با اظهار اینکه ۳۲ درصد از جمعیت جوان استان فاقد مهارت و جویای کار هستند، تهدید هویت نسلی را از جمله چالش‌های فراروی استان ذکر کرد و گفت: جمعیت اصیل مازندران روند کاهشی دارد و افزایش مهاجرت‌ها به استان تأثیر منفی بلندمدت در فرهنگ ناب این دیار خواهد داشت.

وی از بانک‌ها خواست تا هر چه زودتر نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام کنند و شمار متقاضیان پشت نوبت تسهیلات ازدواج را هفت هزار نفر ذکر کرد و افزود: افزایش نرخ جمعیت و فرزندآوری باید در دستور کار قرار گیرد زیرا دولت تمهیدات خوبی در این بخش ارائه کرده است و این برنامه‌ها باید اطلاع رسانی شود.

روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران کاهش رغبت زوج‌های جوان به فرزندآوری را یک ابر چالش فراروی استان برشمرد و گفت: مازندران در قعر جدول فرزندآوری قرار دارد.

وی بی رغبتی به فرزندآوری را ریشه در مسائل و مشکلات معیشتی و فرهنگی ذکر کرد و گفت: مهاجرپذیر بودن استان پیامدهایی متعددی درپی خواهد داشت.