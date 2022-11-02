سامانه بارشی تا جمعه در خوزستان فعال است

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی فعالیت سامانه بارشی را تا اوایل صبح جمعه در استان خوزستان نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنان بیشترین حجم بارش در نوار شرقی و شمالی استان خوزستان است؛ البته رعد و برق، وزش تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک به ویژه برای مناطق جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: خلیج فارس تا اواخر روز پنجشنبه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق است.

سبزه زاری بیان کرد: در شبانه روز گذشته آبادان با ۳۷.۸ و ایذه با ۱۳.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۵.۲ و حداقل به ۲۴.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.