جمعیت مازندران تا ۵۰ سال آینده نصف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد غلامی بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه جوانی جمعیت استان با اشاره به روند روبه رشد کاهش جمعیت در استان گفت: در صورت بی رغبتی جوانان به فرزندآوری جمعیت استان تا ۵۰ سال آینده نصف می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ازدواج و افزایش ۲۰ درصدی طلاق طی پنج سال گذشته افزود: نرخ فرزندآوری در سال ۹۵ در استان ۱.۵ درصد بود که اکنون به ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

وی شهرستان‌های نکا و کلاردشت را دارای بیشترین و کمترین نرخ باروری در استان برشمرد و گفت: به ازای هر هزار زن متأهل در استان ۳۰ نفر تمایل به فرزندآوری دارند.

غلامی خواستار برنامه ریزی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری در استان با ارائه سیاست‌های مشوقی و حمایتی شد.