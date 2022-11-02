به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) و جمعی از مسئولین استانی و اساتید دانشگاه و حوزه علمیه در دفتر نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه برگزار، شد، اظهار کرد: تبدیل اعتراضات به اغتشاشات یک همکاری ترکیبی بین مخالفان و تجزیه طلبان نظام جمهوری اسلامی بود که با جهت‌دهی‌های خود افراد در تمامی اقشار را درگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه دشمن اهداف خاص خود را در درگیری‌ها و اعتراضات اخیر دنبال می‌کند، افزود: باید در این شرایط به دنبال راهکارهای درست برای رفع مشکلات بود و به این موضوع توجه داشت که عواملی که سبب بروز اعتراضات شده‌اند، می‌توانند در ابعاد دیگر بستری درست برای مطالبه‌گری نیز باشند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: دشمن از همان روزهای نخست شکل‌گیری انقلاب به دنبال دامن زدن به مشکلات برای تضعیف و از بین بردن ایران و انقلاب آن بوده و این وقایای اخیر با پشتیبانی دشمن مسئله تازه‌ای نیست و جز حربه‌های آنها بوده و هست.

جاویدان با بیان اینکه توانمندی ایران برای دشمن قابل پذیرش و مشاهده نیست، خاطر نشان کرد: دشمن ایران را کشوری مؤثر در منطقه می‌داند و به دلیل احساس ترسی که از این مسئله دارد تمام تلاش خود را برای از بین بردن ارزش‌ها و قدرت گرفتن ایران به کار گرفته است.

وی ادامه داد: جلوگیری از اقدامات خبیثانه دشمن علیه ایران هوشیاری بیشتری می‌طلبد و باید مراقب بود که در حیله دشمن نه تنها ارزش‌های ایران فراموش نشود بلکه به طور خواه ناخواه در زمین دشمن بازی نکنیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه جمهوری اسلامی را مانند کوه بیستون محکم و استوار خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران با چنین اغتشاشاتی خدشه دار نخواهد شد و سر مقصد این نظام با عزت و خون پاک شهدای گره خورده تا در مسیر حق خود حرکت کند.

جاویدان با اشاره به ارائه راهکارهای اساتید دانشگاهی و مشخص شدن نقاط ضعف در حوزه آموزشی، تاکید کرد: مهمترین مسئله‌ای که امروز بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد مسئله فضاهای تعلیم و تربیت است که برای اصلاح امور آن نیاز به تجدید نظر در نحوه مدیریت دانشگاه‌ها و مدارس است.

وی در پایان یادآور شد: اعتقادات و ارزش‌های مردم هنوز پا برجا بوده و افرادی که برای اغتشاشات در خیابان حاضر شده‌اند نماینده جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران نبوده اما باید بدانیم که حفظ جمهوری اسلامی از واجباتی است که باید برای حفظ آن تلاش شود.