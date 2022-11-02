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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۷

رئیس پلیس راه مازندران:

محدودیت های ترافیکی آغاز شد/ یکطرفه شدن کندوان

محدودیت های ترافیکی آغاز شد/ یکطرفه شدن کندوان

ساری- رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی از بعدازظهر چهارشنبه ۱۱ آبان در جاده‌های استان مازندران اعمال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یدالله جهان تاب با بیان اینکه تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ امروز چهارشنبه از سمت مرزن آباد به سمت کرج ممنوع شده است، افزود: برای تخلیه بار ترافیکی از ساعت ۱۶ امروز از سمت کرج به سمت چالوس یکطرفه اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: فردا پنجشنبه محور کندوان هم به همین صورت خواهد بود و جمعه از ساعت ۱۲ تردد کلیه وسیله نقلیه از سمت تهران به سمت چالوس ممنوع خواهد بود و برای تخلیه بارترافیکی از ساعت ۱۷ از سمت چالوس به سمت تهران یکطرفه اعلام خواهیم کرد.

رئیس پلیس راه مازندران خاطر نشان کرد: ترافیک پرحجم را از عصر امروز در تمام محورهای مواصلاتی استان شاهد خواهیم بود.

سرهنگ جهان تاب با اشاره به اینکه در برخی جاده‌های استان، شاهد لغزندگی سطح جاده‌ها هستیم از رانندگان خواست موارد ایمنی را رعایت کنند.

کد مطلب 5623002

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