کیوان ساکت: موسیقی صدا و سیما نیاز به خانه تکانی دارد

کیوان ساکت نوازنده تار با بیان این مطلب در خصوص کیفیت آثار موسیقایی تولید شده در صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت : همانطور که می دانیم سه نهاد متولی موسیقی درکشوروجود دارد که در راس آنها وزارت ارشاد صدور مجوزها را به عهده دارد و مرکز موسیقی صدا و سیما به عنوان دومین نهاد بیشترین تاثیر شنیداری و دیداری را بر ارتقاء و یا تنزل سطح فرهنگی مردم دارد ولی متاسفانه از این پتانسیل به نحو مطلوب بهره برداری نشده است.

این نوازنده تار در ادامه خاطرنشان کرد : مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما بزرگترین نقش را در تضعیف ذوق فرهنگی مردم داشته و توجیه مسئولان هم این است که به خواست مخاطب عمل می کنند و حالا سئوال من این است که آیا واقعا خواست مردم از این هنر وجود چنین برنامه ها درتولیدات رادیو و تلویزیون و یا تولید این آلبوم هایی است که از طریق مرکزموسیقی منتشر می شود. در حالی که واقعا این طور نیست ، مردم در گذشته تاریخ درخشانی را در حوزه موسیقی از سر گذارانده اند و این نوع موسیقی که در حال حاضر از این رسانه پخش می شود نه حق مردم و نه در شأن این هنر ارزنده است.

وی به چگونگی جذب مخاطب از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت : خوشبختانه ذوق، سلیقه هنری و قدرت انتخاب مردم نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است و درعین حال مسئولان نتوانستند همگام با مخاطب در حوزه انتخاب آثار و چگونگی عرضه آنها به مخاطب پیشرفت چشم گیری داشته باشند و به نظر من با یک تحول اساسی در صدا و سیما می توان کسانی را به عنوان متولی این هنر در صدا و سیما برگزید که دلسوز این هنر باشند نه اینکه با تولیدات ناقص و ناپخته ریشه به تیشه این هنر بزنند.

ساکت در پایان خاطرنشان کرد : البته ناگفته نماند که در برخی موارد بعضی از تهیه کننده های آشنا به هنر موسیقی آثار خوبی را در این حوزه پخش می کنند ولی متاسفانه تعداد این تهیه کننده ها آنقدر اندک است که به چشم نمی آید.