  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

یاد و خاطره شهدا باید در جامعه زنده نگه داشته شود

یاد و خاطره شهدا باید در جامعه زنده نگه داشته شود

یاسوج- نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: یاد و خاطره شهدا باید در جامعه و مدارس و دانشگاه ها زنده نگه داشته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصیر حسینی ظهر چهارشنبه در نشست برگزاری کنگره ملی شهدای استان افزود: مردم ما در دوران هشت سال دفاع مقدس به طور ویژه در میدان حاضر شدند.

وی بیان داشت: شهدا از ناموس، خاک و وطن خود دفاع کردند و مردم نیز اکنون، پا به پای انقلاب بوده و هستند.

حسینی اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقدامات خوبی در راستای چاپ و نشر ارزشهای دفع مقدس در استان انجام شده است.

وی افزود: مردم ما شهید پرور هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی ارزشهای. والای ایثار و فداکاری برای کشور را بیشتر زنده نگه می‌دارد.

کد مطلب 5623020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها