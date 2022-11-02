یاد و خاطره شهدا باید در جامعه زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نصیر حسینی ظهر چهارشنبه در نشست برگزاری کنگره ملی شهدای استان افزود: مردم ما در دوران هشت سال دفاع مقدس به طور ویژه در میدان حاضر شدند.

وی بیان داشت: شهدا از ناموس، خاک و وطن خود دفاع کردند و مردم نیز اکنون، پا به پای انقلاب بوده و هستند.

حسینی اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقدامات خوبی در راستای چاپ و نشر ارزشهای دفع مقدس در استان انجام شده است.

وی افزود: مردم ما شهید پرور هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی ارزشهای. والای ایثار و فداکاری برای کشور را بیشتر زنده نگه می‌دارد.