۵ خودرو در بجنورد واژگون شدند/ مصدومیت ۱۴ نفر

سرهنگ محمد گل محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نتیجه ریزش نزولات آسمانی در شب گذشته، متأسفانه ۵ فقره حوادث رانندگی در سطح محورهای شهرستان بجنورد رخ داد.

جانشین فرمانده انتظامی بجنورد ادامه داد: با حضور عوامل انتظامی و پلیس‌راه در صحنه مشخص شد به علت بارندگی و لغزنده بودن معابر ۵ فقره واژگونی وسایط نقلیه در سطح معابر برون‌شهری رخ‌داده است.

وی افزود: درنتیجه آن متأسفانه ۱۴ نفر مصدوم شدند که هفت نفر به بیمارستان منتقل و هفت نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.

جانشین انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی مسافران است خاطرنشان کرد: در شرایط بارانی رانندگان باید سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و… را رعایت تا سفر ایمنی را داشته باشند.