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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

در پی بارندگی‌های روز گذشته؛

۵ خودرو در بجنورد واژگون شدند/ مصدومیت ۱۴ نفر

۵ خودرو در بجنورد واژگون شدند/ مصدومیت ۱۴ نفر

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی بجنورد از واژگونی ۵ خودرو طی شبانه روز گذشته بر اثر بارش نزولات آسمانی خبر داد و گفت: بر اثر این تصادفات ۱۴ نفر مصدوم شدند.

سرهنگ محمد گل محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نتیجه ریزش نزولات آسمانی در شب گذشته، متأسفانه ۵ فقره حوادث رانندگی در سطح محورهای شهرستان بجنورد رخ داد.

جانشین فرمانده انتظامی بجنورد ادامه داد: با حضور عوامل انتظامی و پلیس‌راه در صحنه مشخص شد به علت بارندگی و لغزنده بودن معابر ۵ فقره واژگونی وسایط نقلیه در سطح معابر برون‌شهری رخ‌داده است.

وی افزود: درنتیجه آن متأسفانه ۱۴ نفر مصدوم شدند که هفت نفر به بیمارستان منتقل و هفت نفر به صورت سرپایی مداوا شدند.

جانشین انتظامی شهرستان بجنورد با اشاره به اینکه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی مسافران است خاطرنشان کرد: در شرایط بارانی رانندگان باید سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی و… را رعایت تا سفر ایمنی را داشته باشند.

کد مطلب 5623027

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