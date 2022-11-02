به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی شاهچراغی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: توافقی که بین وزارت علوم و جهاد کشاورزی در خصوص مجموعه ۸۰ هکتاری داشتند اقدام مناسبی بود که شرکت‌های دانش بنیان باید از این فرصت استفاده کنند.

استاندار قم عنوان داشت: شرکت‌های دنیا دانش بنیان که مورد تأیید پارک علم و فناوری هستند باید در راستای معرفی محصولات خود اقدامات لازم را انجام دهند و ظرفیت صدا و سیما در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.

وی ابراز داشت: مجموعه استان از هیچ تلاشی برای پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان فروگذار نخواهد کرد و مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان دارند و در این جلسه نیز به آن اشاره شده است باید مورد پیگیری قرار گیرد.

شاهچراغی همچنین عنوان داشت: برخی از قوانین و مقررات در تضاد با یکدیگر هستند که مجموعه مدیریت استان در این زمینه چنانچه نیاز به پیگیری در سطح ملی باشد آماده است که مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را در صورتی که در زمینه قوانین و مقررات موانعی وجود دارد برای حل آن از مرکز پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

استاندار قم همچنین عنوان داشت: حل مشکلات یک شبه امکان پذیر نیست و امیدواریم در دولت سیزدهم بتوان گام‌هایی در راستای رفع موانع برداشته شود.