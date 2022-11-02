سانحه رانندگی در اندیکا با ۹ مصدوم / انتقال مصدومان به مسجدسلیمان

عارف اصل شرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز چهارشنبه یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری پژو در منطقه شیمبار اندیکا برخورد کرد.

وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی ۹ نفر شامل یک نفر مونث و هشت نفر مذکر مصدوم شدند.

مدیر روابط‌عمومی فوریت‌های پزشکی خوزستان از انتقال مصدومان با دو آمبولانس به بیمارستان ۲۲ بهمن در شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیکا یکی از محروم‌ترین شهرستان‌های خوزستان بلکه کشور است و مردم آن بارها از نداشتن بیمارستان گلایه داشته‌اند، وعده‌های بسیاری هم برای ساخت بیمارستان داده شد ولی تاکنون هیچکدام از این وعده و وعیدها رنگ واقعیت به خود نگرفته است.