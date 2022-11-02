اولویت برخورد با تغییرکاربری اراضی باید با اصحاب قدرت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که ظهر چهارشنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: موضوع حقوق بیت المال را در همه دستگاه‌ها با اشکال مختلف وجود دارد و لازم است با یک کمک جمعی تلاش کنیم تا این حقوق حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: تغییر کاربری اراضی یک مسئله جدی در کشور است و بعضی‌ها برای اینکه می‌خواهند بیشتر به منافع خود برسند و از ملک خود استفاده بهتری داشته باشند دچار تعارض با خیر عمومی می‌شوند.

این مسئول ابراز کرد: عده‌ای از افرادی که این کار را می‌کنند مردم عادی هستند که برای زمین‌های خود تصمیمات متفاوتی می‌گیرند و نیز عده‌ای هم زمین‌ها را تبدیل به بهره وری تفریحی می‌کنند که باید با هر نوع تغییر کاربری برخورد کرد ولی بدیهی است که اولویت برخورد باید با اصحاب قدرت و ثروت باشد.

وی گفت: قانون برای همه یکسان است و این‌طور نیست که بگوییم عده‌ای با انگیزه خوب کار اشتباهی را انجام داده‌اند، البته انگیزه‌ها در مجازات دخیل خواهد بود اما همه به طور یکسان در برابر قانون مورد مواخذه قرار می‌گیرند.

شعبانی مطرح کرد: امروز در هر سه قوه کشور مسئولینی انقلابی و پایبند به ارزش‌ها مشغول خدمت به مردم هستند و این انسجام و همدلی می‌تواند موجب رفع نقاط ضعف شود و باید از فرصت ایجاد شده بیشترین استفاده را برد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: در موضوع زمین خواری عده‌ای با هر بهانه‌ای توانستند از مجازات فرار کنند و با توجه به استعلامی که از مرکز فقهی تحقیقات حقوقی دادگستری در موضوع زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز داشته‌ایم، لازم نیست پرونده کیفری تشکیل شود و می‌توانیم حکم قلع و قمع را اجرا نمائیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله که این قانون دو ماه است که ابلاغ شده، تا امروز حتی یک درخواست برای برخورد با تخلف هم به ما ارجاع داده نشده است و بدیهی است که این موضوع کوتاهی و ترک فعل محسوب می‌شود.