نمایشگاه توانمندی های مازندران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران عصر چهارشنبه در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در ۱۴۵ غرفه در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و هنری توانمندی‌های مردم مازندران را به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به هفته مازندران، بیان کرد: در هر مقطعی از تاریخ، مردم مازندران افتخاری را به نام خود ثبت کرده‌اند و رشادت این مردم در دوران دفاع مقدس به عنوان برگ زرینی در تاریخ این استان ثبت شده است.

وی افزود: در این مقطع مهم از تاریخ انقلاب که شیپورهای رسانه‌ای دشمن در حال سیاه نمایی و شایعه پراکنی است، وظیفه ماست که مسائل استان را در حوزه‌های مختلف و آسیب شناسی درنظر بگیریم و برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های مازندران و جشنواره‌های مختلف و بازی‌های بومی محلی اقدام بسیار خوبی برای ایجاد نشاط اجتماعی مردم است.

لازم به ذکر است این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۵ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های مازندران واقع در قائمشهر در حال برپایی است.