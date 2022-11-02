۳۲۲۴ زوج نابارور در استان کرمانشاه شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد محمدی ظهر چهارشنبه در همایش چشم انداز جمعیت و فرزندآوری در ایران که با حضور رئیس اداره حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: زنگ خطر پیری جمعیت در کشور به صدا درآمده و نیاز است تا قبل از اینکه کار از کار بگذرد و دیر شود فکری برای رفع این خطر صورت گیرد.

وی افزود: اگر در هفت سال آینده اقدام اساسی در این زمینه صورت نگیرد فرصت از دست رفته و دچار پیری جمعیت شده و بحران‌های بسیاری دامن گیر کشور در سال‌های آتی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: عوامل مختلفی در بحث افزایش و یا کاهش جمعیت دخیل است که از جمله مهمترین آن عوامل فرهنگی و اجتماعی است که نیاز است دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد عمل شوند و همه باید با عزم جدی در این زمینه تلاش کنیم.

محمدی بیان کرد: این همایش با هدف شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر نرخ رشد جمعیت و برنامه ریزی برای رفع آنها تشکیل شده تا بتوانیم خطر بزرگی که آینده کشور را تهدید می‌کند، مرتفع سازیم.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات صورت گرفته مسائل فرهنگی و اجتماعی در صدر عوامل کاهش جمعیت هستند و در کنار آن سایر مسائل از جمله مسائل اقتصادی و بهداشتی هم نقش دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: ازدواج در سنین بالا و افزایش طلاق در کاهش نرخ رشد جمعیت نقش مهمی دارد و این موارد هم ارتباط مستقیمی با مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند.

محمدی اضافه کرد: در بحث مرگ و میر مادران باردار شاخص در استان کرمانشاه ۱۶ در هر ۱۰۰ هزار نفر است که در ایام کرونا افزایش پیدا کرد و به حدود ۳۲ نفر رسید.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون برنامه‌های خوبی از جمله مکمل یاری و پایش مستمر مادران باردار در دستور کار قرار دارد که این شاخص بیش از پیش کاهش یابد و علاوه بر این درمان مادران باردار به صورت رایگان در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه عنوان کرد: تاکنون سه هزار و ۲۲۴ زوج نابارور در استان کرمانشاه شناسایی شده که باید این زوج‌ها به سمت مراکز درمان ناباروری هدایت شوند تا بتوانیم با استفاده از پیشرفت‌های به دست آمده در این حوزه، این زوج‌ها را درمان نمائیم.

محمدی افزود: در حال حاضر مرکز درمان ناباروری در بیمارستان معتضدی کرمانشاه فعال است که در حال توسعه آن هستیم و همچنین ساخت مرکز دوم هم در این بیمارستان با متراژ یک هزار و ۲۰۰ مترمربع در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ۱۲ درصد زوج‌های نابارور، ناباروری اولیه و ۱۵ درصد آنها ناباروری ثانویه دارند و تمام تلاش ما این است که با توسعه مراکز درمان ناباروری این زوج‌ها صاحب فرزند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: شاخص مرگ و میر نوزادان ۵.۳ در هر ۱۰۰ هزار نوزاد است و برنامه داریم با راه اندازی تخت‌های بیشتر ویژه نوزادان تازه متولد شده و مراقبت بیشتر این شاخص را بهبود ببخشیم.

محمدی گفت: در حال حاضر ۷۶ تخت ویژه نوزادان تازه متولد شده در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی فعال است که ۱۶ تخت آن امسال اضافه شده و هزینه راه اندازی هر تخت هم حدود ۱.۵ میلیارد تومان است و ظرف یک سال آینده ۱۰ تخت دیگر به مجموعه تخت‌های بیمارستان امام رضا (ع) اضافه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به آمارهای سقط جنین در استان و گزارش سالانه ۲ هزار و ۵۰۰ سقط از سوی زوجین در این زمینه نیز نیازمند فرهنگ سازی هستیم که زوجین دست به سقط جنین نزنند.