به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی طرح جهش اقتصادی استان کرمانشاه با رویکرد تولید مسکن در دولت سیزدهم که با حضور مدیران بخش اقتصادی و خصوصی و همچنین جمعی از تولیدکنندگان و پیمانکاران استان در محل سالن جلسات شهید قلیوند استانداری برگزار شد با اشاره به ایده و طرح ابتکاری استاندار کرمانشاه برای رونق هم‌زمان مسکن، تولید و اشتغال، اظهار کرد: بر اساس این طرح ابتکاری استاندار کرمانشاه تسهیلات به جای پرداخت به انبوه ساز، به حساب کارخانه و تولید کننده مصالح و تجهیزات واریز می‌شود تا این تسهیلات به طور کامل برای تأمین نیاز پروژه‌های احداث مسکن مصرف شود که منجر به رونق تولید و در نتیجه رونق اشتغال و کسب کار خواهد شد.

وی افزود: این طرح بسیار خوبی است که بانک تسهیلات را به تولید کننده پرداخت می‌کند و خوشبختانه تمامی عوامل در استان اعم دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها همکاری خود را برای تسریع در اجرای آن اعلام کرده‌اند که باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که با اجرای این طرح ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی در استان کرمانشاه صورت گیرد و حتی امکان دارد که به ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش یابد و خوشبختانه عزم بسیار خوبی برای اجرای این طرح در استان وجود دارد.

فخری با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های واحدهای تولیدی در استان کرمانشاه، گفت: تولیدکنندگان بسیار خوبی با داشتن توانمندی‌های ویژه در استان وجود دارد که حتی در کشور برند نیز هستند که با این ظرفیت و امکانات در استان خواهیم توانست طرح را اجرایی کنیم و جای هیچ گونه نگرانی در خصوص تولیدات استان برای مصارف واحدهای ساختمانی وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های مستمر در استان کرمانشاه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم نگاه مثبت و عملکردی به بخش مسکن دارد و در استان کرمانشاه نیز با مدیریت استاندار کرمانشاه اقدامات ارزنده‌ای برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته و جلسات آن به صورت مستمر تشکیل می‌شود که نتایج خوبی در این زمینه کسب شده و حتی بعضی از مصوبات آن نیز به صورت الگو در کشور مورد توجه قرار گرفته است.