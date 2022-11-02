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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۵۸

در ۲۴ ساعت گذشته؛

تعداد بیماران کرونایی کرمانشاه به ۲۸ نفر رسید

تعداد بیماران کرونایی کرمانشاه به ۲۸ نفر رسید

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: تعداد بیماران کرونایی کرمانشاه به ۲۸ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۸ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین ۶ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال ۲ نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.

کد مطلب 5623134

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