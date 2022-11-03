۱۳ آبان نماد مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار است

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان یکی از روزهای افتخارآمیز انقلاب برای ملت بزرگ ایران اسلامی و نماد مبارزه با استکبار به سرکردگی آمریکا جنایتکار است.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی افزود: در چنین روزی سه رخداد بزرگ، تبعید امام (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان و نامگذاری روز دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران اتفاق افتاده است.

وی اضافه کرد: روز ۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران یک روز ماندگار و نماد مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار است.

سنگدوینی با اشاره به حادثه تروریستی شاهچراغ، گفت: بدخواهان نظام باید بدانند که هرگز نمی توانند با این جنایات درخت تناور انقلاب اسلامی را از مدار رشد و حرکت باز بدارند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم همه وجود خود را در راه حفظ انقلاب فدا خواهند کرد اما هرگز اجازه نمی دهند به انقلابشان کمترین خدشه ای وارد شود.

وی تصریح کرد: علی رغم تلاش کور دشمنان در اغتشاشات اخیر و ترور ناجوانمردانه هموطنان ما در حرم شاهچراغ، روز ۱۳ آبان امسال نه تنها دانش آموزان بلکه همه آحاد مردم به صحنه خواهند آمد و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار خواهند زد.

وی گفت: به کوری چشم استکبار جهانی انقلاب و نظام ما همواره پایدار خواهد بود و به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب به دست صاحب اصلی آن یعنی مهدی موعود خواهد رسید.