فرصت ۳ ماهه دادگستری گلستان برای پایش هوشمند عرصه های ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار کرد: دستگاه ای متولی مانند بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست، سه ماه فرصت دارند، برای پایش هوشمند عرصه‌های ملی و منابع طبیعی و کشاورزی استان اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: پایش هوشمند در کنار یگان‌های حفاظت این دستگاه‌ها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف غیرقانونی این عرصه‌ها، کمک می‌کند.

آسیابی بر سرعت فعالیت کمیسیون رفع تداخلات استان هم تاکید کرد و گفت: اعضای این کمیسیون باید با سرعت و دقت، موضوع تداخل زمین‌های کشاورزی در برخی مناطق با اراضی منابع طبیعی را بررسی و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند تا کار صدور سند این اراضی انجام شود.

وی بیان کرد: تاکنون حدنگاری و صدور سند کاداستر ۱۰ درصد زمین‌های کشاورزی استان انجام شده و بر اساس برنامه زمانبندی باید این عدد تا پایان سال به ۴۰ درصد افزایش یابد.