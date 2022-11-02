به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرسول احمدیان اظهار داشت: تکریم عالمان دین و مبلغان گرانقدر توصیه حضرات معصومین علیهم السلام و موجب آثار و برکات زیادی برای طی طریق ادای رسالت تبلیغی برای مبلغان است.

وی افزود: این همایش با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای امتداد تبلیغ و تبیین الگوهای موفق تبلیغی برای بهره برداری دیگر مبلغان از تجربیات و هدفمند شدن تبلیغ و تقویت بخشی روحیه جهادی در بین مبلغان برنامه‌ریزی شده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: آیت الله جوادی که پدر دو شهید هستند، جایگاه علمی بالایی در بین مبلغان دارند و بیشترین حضور و اثرگذاری در منطقه تبلیغی، احداث چندین مسجد در منطقه تبلیغی، اقدامات اجتماعی از جمله سرپرستی امور دینی مرکز خیریه ابابصیر و احداث مدرسه‌ای در فسا در کارنامه فعالیتی ایشان است.

وی با بیان این که همایش در ایّام الله دهه مبارک فجر سال جاری برگزار خواهد شد، اذعان داشت: کتابی درباره زندگی نامه و خاطرات و همچنین مستند تلویزیونی و برنامه‌های تلویزیونی گفتگو محور درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های اجتماعی ایشان تهیه و منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین احمدیان گفت: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به عنوان دبیرخانه چهره‌های ماندگار تبلیغی متولی برگزاری هفتمین همایش چهره شاخص تبلیغی استان اصفهان خواهد بود و مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و دیگر نهادهای استان در برگزاری هرچه با شکوه تر این همایش همکاری خواهند داشت.

وی گفت: از حجج اسلام شیخ مهدی مظاهری، شیخ غلامحسین فیروزیان، شیخ یدالله رحیمیان، شیخ علی عبودیت، شیخ احمد فقیهی و سید حسن مهاجر در سال‌های گذشته به عنوان چهره ماندگار تبلیغی و پیشکسوت تبلیغی تجلیل شده است.