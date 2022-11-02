آمریکا همواره در پی برهم زدن آرامش و امنیت در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه جمیله الفرقان مادر شهید که یک بانوی امریکایی اصل است، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه نقض حقوق زنان گفت: بنده می‌خواهم از متولیان حقوق بشر سوال کنم که چرا در یکی از بهترین مکان‌های عالم در حرم شاهچراغ (ع) آدم‌های بی گناه را شهید کردند، اینها شیطان واقعی هستند.

وی افزود: منافقین داخلی خیلی گناه بیشتری از دشمنان ایران دارند زیرا قدر نظام الهی خود را نمی‌دانند، بنده خودم در آمریکا چهار بار به خاطر دفاع از حقوق بشر زندانی شدم و این حقیقت حقوق بشر آمریکا است که اگر پای منافعشان در میان باشد به هیچکس رحم نخواهند کرد.

جملیه الفرقان با ذکر این نکته که در سن چهارده سالگی مسلمان شده است، اظهار داشت: حجاب هویت و شخصیت به زنان می بخشد و نگاه غرب به یک زن یک نگاه ابزاری و کالایی است و در این قضیه هم چون منافعشان با حجاب یک زن از بین می‌رود، نمی‌خواهند مسلمانان از آن استفاده کنند.

این بانوی مسلمان آمریکایی در پایان در خصوص اهداف آمریکا در ایران گفت: آمریکا هیچوقت آرامش ایران را نخواسته است و با ایجاد جنگ‌های مختلف از جمله جنگ رسانه‌ای و فرهنگی می‌خواهد، اهداف خود را در ایران دنبال کند.

لازم به ذکر است این بانوی مسلمان با یک ایرانی مسلمان مقیم خارج از کشور ازدواج کرده است و فرزند وی در آمریکا به خاطر دفاع از اسلام توسط آمریکایی‌ها شهید شده است.