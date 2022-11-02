مشکلات طرح گردشگری آشوراده بزودی مرتفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمد جواد ساوری عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: گلستان دارای پتانسیل های متعددی در بخش گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی است اما علیرغم داشتن این ظرفیت ها، نتوانسته به خوبی از آنها بهره ببرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان افزود: در مدیریت جدید نگاه ویژه‌ای به این پتانسیل‌ها داشته و تلاش می کنیم از داشته های موجود به نحو شایسته استفاده کنیم.

وی بیان کرد: چند مگاپروژه در استان تدوین شده اما به دلیل محدودیت‌های اعتباری و مالی نتوانست کاری از پیش ببرد، لذا چهار پروژه طرح بومگردی و گردشگری آشوراده، بافت تاریخی گرگان، دیوار تاریخی گرگان و برج قابوس در دستور کار قرار گرفته است.

ساوری از رفع مشکل حقوقی جزیره آشوراده خبر داد و گفت: این جزیره یک مزیت نسبی برای استان است که می تواند به توسعه منطقه کمک کند اما در پس مشکلات موجود گم شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان بیان کرد: با هماهنگی بین دستگاهی و دیپلماسی می توان مشکلات پیش روی آشوراده را از میان برداشت.

وی گفت: مشکلات حقوقی طرح گردشگری و بوم گردی آشوراده به زودی رفع شده و عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

ساوری ادامه داد: عرصه ۲۲ هکتاری در این جزیره مجوز گرفته و بوم گردی با طراحی سازه های سبک و مطابق با بافت منطقه انجام می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های بافت تاریخی گرگان با عرصه ۱۵۶ هکتاری اضافه کرد: این بافت ثبت ملی شده و عرصه و حریم دارد، نباید ساخت و سازهای چندین طبقه و بلند مرتبه در اطراف آن اتفاق بیفتد.

ساوری با بیان اینکه برای بافت تاریخی برنامه‌های مفصلی داریم، تاکید کرد: در این بافت باید نهادهای ذیربط همکاری لازم را داشته باشند تا آن را از مهجوریت در بیاوریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان اضافه کرد: طبق برنامه ریزی از میدان شهرداری تا چهارراه میدان و یا میدان مازندران تبدیل به پیاده راه شده و سنگ فرش و فضا سازی مناسب با بافت تاریخی در این نقطه انجام شود.