حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان پاسخ به فتنه جریان استکبار است

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان به دست رژیم منحوس پهلوی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۵۸ است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: ۱۳ آبان در تقویم ملی جمهوری اسلامی به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده و فرصتی بی بدلیل برای تبیین و بازخوانی مبارزات ملت غیور ایران با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و مستکبران جهان با محوریت جوانان غیور و انقلابی است.

دیلمی تصریح کرد: با توجه به هجمه‌های اخیر جریان نفاق و دشمنان قسم خورده نظام اسلامی به ویژه در حمله تروریستی به حرم شاهچراغ و کشتار کودکان بی دفاع، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پاسخ دندان شکنی به فتنه انگیزی های رژیم مستکبر آمریکا و جریان فتنه است.

وی اضافه کرد: ملت صبور و فهیم ایران با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، پاسخ این اتفاقات و اغتشاشات را هم به جریان استکباری و هم به جریان نفاق در میدان خواهند داد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ۱۳ آبان نماد و اسوه ماندگار مقاومت و اراده جوانان غیور، شهیدپرور، ولایی و دشمن شناس ایران اسلامی در مبارزه با استکبار است.

دیلمی ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی های انجام شده و به همت شبکه‌های تبلیغی، مراکز قرآنی، دینی و پایگاه‌های مقاومت بسیج مردم ایران به صورت خانوادگی در کنار دانش آموزان در این راهپیمایی باشکوه شرکت خواهند کرد.

وی ضمن دعوت از همه مومنین برای حضور باشکوه در این راهپیمایی باشکوه، گفت: به فضل الهی راهپیمایی امسال جلوه‌ای از قدرت مردمی نظام جمهوری اسلامی خواهد داد و چشم شیطان و فتنه را کور خواه کرد.