به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نعمتی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش ورزقان با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان ماه یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی است درک زمان، اقتدار، بصیرت و شجاعت دانش آموزان با پیروی از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران موجب موجب صدور انقلاب اسلامی بر مظلومان و ستمدیدگان جهانی شد، اظهار داشت: آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی به اغتشاشات اخیر در کشورمان دامن زده و با ایجاد یأس و ناامیدی بین مردم، قصد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارند.

وی با تأکید بر اینکه هوشیاری و بصیرت مردم انقلابی کشور این بار نیز دشمنان را در رسیدن به مقاصد شوم‌شان ناکام خواهد گذاشت، افزود: قطعاً ریشه اغتشاشات و ناآرامی‌ها به همت مردم قطع می‌شود که در این بین انتظار از معلمان برای تبیین توطئه‌های دشمنان بیش از پیش است.

نعمتی با بیان اینکه تعمیق و تربیت استعدادهای علمی و دینی رسالت اصلی آموزش و پرورش است و تلاش‌های مناسب سازی و متنوع سازی محیط‌های آموزش و پرورش از جمله اولویت‌های اصلی شورای آموزش و پرورش شهرستان ورزقان است عنوان داشت: با اینکه در این زمینه تلاش‌ها و کارهای خوبی انجام شده اما هنوز ما شاهد عدم تعادل در برخورداری از امکانات آموزشی، احداثات آموزشی در شهرستان هستیم، باید عدالت آموزشی و منابع رعایت شود و بویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، توجه و اهتمام ویژه لازم است.

فرماندار ورزقان با ابراز گلایه از نگرش سطحی برخی از مدیران استانی نسبت به این شهرستان گفت: مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازی و تجهیز مدارس استان به وظایف ذاتی خود عمل کنند و نسبت به رعایت عدالت آموزشی، امکانات و منابع و احداثات مدارس اهتمام ویژه داشته و از تفکر اینکه شهرستان دارای معادن غنی است و باید مشکلات زیربنایی آموزش و پرورش شهرستان توسط معاون مرتفع شود خارج گردند چرا که همین نگرش سطحی و بخشی موجب عقب ماندگی شهرستان گردیده است.