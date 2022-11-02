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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۱۸

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

هنرستان‌ها در جوار مراکز صنعتی زنجان راه‌اندازی می شوند

هنرستان‌ها در جوار مراکز صنعتی زنجان راه‌اندازی می شوند

زنجان-مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تأسیس هنرستان‌ها در جوار مراکز صنعتی زنجان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی با مفهوم و تبیین «چرا مرگ بر آمریکا» در مدارس زنجان نواخته شد.

وی به مصوبات شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بر این اساس مقرر شده دفتر همکاری آموزش و پرورش و شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور توانمندسازی دانش‌آموزان با توجه به نیازسنجی بازار کار و راه‌اندازی هنرستان‌های جوار واحدهای صنعتی تأسیس شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: همچنین مقرر شده فضای فیزیکی توسط شرکت شهرک‌های صنعتی دانش‌بنیان برای فعالیت تیم دانش‌آموزی استان به اداره‌کل آموزش و پرورش اختصاص یابد.

اسماعیلی تعداد مدارس هیئت‌امنایی استان زنجان در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ را ۴۱ باب برشمرد و گفت: ۱۳ هزار و ۹۶۵ نفر معادل ۶.۸۷ درصد کل دانش‌آموزان استان در این مدارس تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۴ مدرسه غیر دولتی در استان فعالیت دارد، ابراز کرد: بیش از ۱۸ هزار نفر معادل ۸.۹ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و یک هزار و ۵۶۷ نفر به عنوان نیروی انسانی آزاد در این مدارس مشغول به کار هستند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت‌های انجام گرفته در قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر به توسعه مدارس هیئت امنایی و آموزش از راه دور برای جذب بیشتر بازماندگان از تحصیل مربوط می‌شود.

کد مطلب 5623229

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