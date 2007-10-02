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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۵

نیویورک سان مدعی شد

تلاش "هیلاری کلینتون" برای محدود کردن اختیارات بوش علیه ایران

تلاش "هیلاری کلینتون" برای محدود کردن اختیارات بوش علیه ایران

سناتور"هیلاری کلینتون"، نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در حال تهیه قانونی برای محدود کردن اختیارات "جرج بوش" در انجام هرگونه حمله نظامی علیه ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "نیویورک سان"، وی دراین باره گفت: اگر رئیس جمهور اعتقاد دارد استفاده از قوه قهریه علیه ایران لازم است، او باید ابتدا به کنگره بیاید و موضوع را با مردم آمریکا در جریان گذارد.

کلینتون که در یک محفل انتخاباتی، سخن می گفت، تاکید کرد: این یک اشتباه تاریخی خواهد بود؛ اگر دولت تصور کند؛ چیزی که کنگره تصویب کرده، به آن حق استفاده از قوه قهریه را علیه ایران بدون کسب مجوز صریح از کنگره می دهد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکاهمچنین گفت که در حال تهیه لایحه ای با همکاری سناتور "جیمز وب" است که هرگونه اختیار را از بوش در اقدام نظامی علیه ایران سلب می کند.

هیلری کلینتون هفته گذشته به دلیل رأی مثبت به قطعنامه ای در کنگره آمریکا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست گروه های تروریستی قرار می داد، مورد سرزنش قرار گرفته بود. از جمله سناتور سابق "جان ادواردز" هشدار داده بود با تصویب این قطعنامه ممکن است بوش ادعا کند که مجوز کنگره را برای حمله به ایران دارد. به نظر می رسد کلینتون برای رفع این ابهام و اتهام، قصد به تصویب رساندن چنین لایحه ای را دارد.

کد مطلب 562323

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