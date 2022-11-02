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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۳۵

رئیس جدید هیئت کاراته کردستان معرفی شد

رئیس جدید هیئت کاراته کردستان معرفی شد

سنندج- مجمع انتخابات هیئت کاراته کردستان با حضور دبیر فدراسیون برگزار شد و «مسعود الماسی» برای چهار سال پیش رو به ریاست این هیئت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر فدراسیون کاراته کشور روز چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت کاراته استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: جامعه کاراته استان کردستان باید با یک همدلی و اتحاد خوب، فعالیت خود را شروع و قطار در حال حرکت کاراته استان را روی ریل گذاشته و به مقصد برساند.

مؤمنی افزود: ارائه برنامه‌های بسیار خوب از طرف کاندیداهای هیئت کاراته جای امیدواری بود و باید این روحیه مطالبه گری ادامه یابد.

دبیر فدراسیون کاراته کشور با اشاره به اینکه ورزشکاران استان کردستان ظرفیت و توانایی خوبی دارند، بیان کرد: رأی اعتماد به آقای الماسی نوید روزهای خوب برای کاراته کردستان است و قطعاً به روزهای اوج خود خواهد رسید.

مؤمنی گفت: عملکرد رؤسای هیئت کاراته را در آینده قضاوت خواهیم کرد و برنامه فدراسیون در طول سال ارائه خواهد شد.

وی افزود: در آینده مسابقات لیگ برتر آقایان و بانوان، مسابقات جام باشگاه‌ها و مسابقات بین المللی روسیه برگزار خواهد شد و امیدواریم استان کردستان نماینده‌هایی در این مسابقات داشته باشد و بتواند خوش بدرخشد.

دبیر فدراسیون کاراته کشور افزود: هیئت کاراته استان کردستان باید در بعد توسعه و پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی با توجه به پتانسیل آن تلاش کند و قطعاً باید ورزش کاراته، ورزش اول استان کردستان باشد.

حامد جولایی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان نیز در. این مجمع اظهار داشت: ورزش کاراته گذشته و آینده‌ای ندارد بلکه همیشه به دست خود ما تخریب و درست می‌شود.

وی افزود: کاراته استان کردستان دارای قابلیت و پتانسیل بسیار خوبی است، اما افراد به جای رسیدگی و درد این ورزش در فضای مجازی مشغول به فعالیت و فکرشان در جای دیگر است.

مدیرکل ورزش و جوانان بیان کرد: باید خود فعالان حوزه ورزش کاراته برای توسعه آن تلاش کنند چرا که اداره کل به تنهایی کاری را پیش نخواهد برد لذا از تمام کسانی که به دنبال حاشیه و تهمت هستند خواهشم می‌کنیم که این درد کاراته نیست و باید اتحاد داشته باشند و حرمت را نگه دارند.

جولایی با گلایه از پیشکسوتان ورزش کاراته عنوان کرد: در تمامی دوره‌ها به کاراته کمک و پول‌های بسیاری پرداخت و مسابقات به صورت رایگان برگزار شده اما به دلیل عدم همکاری و تعامل میان فعالان این حوزه پیشرفتی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان در کنار ورزشکاران کاراته خواهد بود و امیدواریم درآمد زایی از این رشته توسط هیئت کاراته انجام شود چرا که با جنگ و جدال ورزش کاراته پیشرفت نخواهد کرد.

در پایان این مجمع مسعود الماسی با کسب ۱۸ رأی از ۲۸ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال رئیس هیئت کاراته استان کردستان شد و داریوش مهدوی دیگر کاندید این مجمع توانست ۱۰ رأی را به دست بیاورد.

کد مطلب 5623237

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