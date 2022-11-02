رئیس جدید هیئت کاراته کردستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر فدراسیون کاراته کشور روز چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت کاراته استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: جامعه کاراته استان کردستان باید با یک همدلی و اتحاد خوب، فعالیت خود را شروع و قطار در حال حرکت کاراته استان را روی ریل گذاشته و به مقصد برساند.

مؤمنی افزود: ارائه برنامه‌های بسیار خوب از طرف کاندیداهای هیئت کاراته جای امیدواری بود و باید این روحیه مطالبه گری ادامه یابد.

دبیر فدراسیون کاراته کشور با اشاره به اینکه ورزشکاران استان کردستان ظرفیت و توانایی خوبی دارند، بیان کرد: رأی اعتماد به آقای الماسی نوید روزهای خوب برای کاراته کردستان است و قطعاً به روزهای اوج خود خواهد رسید.

مؤمنی گفت: عملکرد رؤسای هیئت کاراته را در آینده قضاوت خواهیم کرد و برنامه فدراسیون در طول سال ارائه خواهد شد.

وی افزود: در آینده مسابقات لیگ برتر آقایان و بانوان، مسابقات جام باشگاه‌ها و مسابقات بین المللی روسیه برگزار خواهد شد و امیدواریم استان کردستان نماینده‌هایی در این مسابقات داشته باشد و بتواند خوش بدرخشد.

دبیر فدراسیون کاراته کشور افزود: هیئت کاراته استان کردستان باید در بعد توسعه و پیشرفت ورزش قهرمانی و همگانی با توجه به پتانسیل آن تلاش کند و قطعاً باید ورزش کاراته، ورزش اول استان کردستان باشد.

حامد جولایی مدیر کل ورزش و جوانان کردستان نیز در. این مجمع اظهار داشت: ورزش کاراته گذشته و آینده‌ای ندارد بلکه همیشه به دست خود ما تخریب و درست می‌شود.

وی افزود: کاراته استان کردستان دارای قابلیت و پتانسیل بسیار خوبی است، اما افراد به جای رسیدگی و درد این ورزش در فضای مجازی مشغول به فعالیت و فکرشان در جای دیگر است.

مدیرکل ورزش و جوانان بیان کرد: باید خود فعالان حوزه ورزش کاراته برای توسعه آن تلاش کنند چرا که اداره کل به تنهایی کاری را پیش نخواهد برد لذا از تمام کسانی که به دنبال حاشیه و تهمت هستند خواهشم می‌کنیم که این درد کاراته نیست و باید اتحاد داشته باشند و حرمت را نگه دارند.

جولایی با گلایه از پیشکسوتان ورزش کاراته عنوان کرد: در تمامی دوره‌ها به کاراته کمک و پول‌های بسیاری پرداخت و مسابقات به صورت رایگان برگزار شده اما به دلیل عدم همکاری و تعامل میان فعالان این حوزه پیشرفتی صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل ورزش و جوانان در کنار ورزشکاران کاراته خواهد بود و امیدواریم درآمد زایی از این رشته توسط هیئت کاراته انجام شود چرا که با جنگ و جدال ورزش کاراته پیشرفت نخواهد کرد.

در پایان این مجمع مسعود الماسی با کسب ۱۸ رأی از ۲۸ رأی مأخوذه به مدت ۴ سال رئیس هیئت کاراته استان کردستان شد و داریوش مهدوی دیگر کاندید این مجمع توانست ۱۰ رأی را به دست بیاورد.