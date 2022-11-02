اتصال خط ریلی KTI به جنوب ایران با حضور کشورهای دخیل بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد دهنوی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری گلستان اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری ریلی استان گلستان و اتصال آن به جنوب، نشست سه جانبه بین گلستان، ترکمنستان و روسیه در آذرماه سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: در راستای تقویت تعاملات با کشورهای پیرامونی به ویژه ترکمنستان اقدامات موثری مانند سفر هیات تجاری از استان گلستان در مهرماه انجام شده که بیانگر عزم و اراده دولت برای بهره مندی از این ظرفیت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه همگرایی مطلوبی بین بخش خصوصی و دولت برای استفاده از ظرفیت های مرزی گلستان وجود دارد که این امر نتایج حاصل از دیپلماسی اقتصادی را ملموس تر خواهد کرد.

دهنوی گفت: در سفر هیات گلستانی به ترکمنستان مباحثی همچون تسریع در تردد کامیون از مرز اینچه برون گنبدکاووس، صدور روادید برای رانندگان، شرکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه‌های کشور ترکمنستان، کاهش تعرفه ترانزیتی برای ورود به خاک ترکمنستان مطرح و تفاهم های خوبی حاصل شد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، همکاری در بزرگداشت سیصدمین سال مختومقلی فراغی شاعر و عارف نامی ترکمن، بیابان‌زدایی، همکاری دانشگاهی، افزایش ساعت کاری گمرک، تجارت چمدانی، شرکت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری، رونق گردشگری، استفاده از ظرفیت بنادر بین دو کشور، توسعه خط ریلی از جمله دیگر مسائل مطروحه در سفر هیات تجاری گلستان به ترکمنستان بود.

دهنوی گفت: مجوز موافقت اولیه از وزیر صمت برای پنج هزار پلاک خودرو جابجایی کالا در اینچه‌برون گنبدکاووس دریافت شده که کمک بزرگ به توسعه استان در آینده نزدیک است.