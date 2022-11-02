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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۰۰

معاون استاندار گلستان:

اتصال خط ریلی KTI به جنوب ایران با حضور کشورهای دخیل بررسی می شود

اتصال خط ریلی KTI به جنوب ایران با حضور کشورهای دخیل بررسی می شود

گرگان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: اتصال خط ریلی KTI به کریدور شمال- جنوب از مسیر آزادشهر با حضور کشورهای دخیل بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد دهنوی عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری گلستان اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری ریلی استان گلستان و اتصال آن به جنوب، نشست سه جانبه بین گلستان، ترکمنستان و روسیه در آذرماه سال جاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: در راستای تقویت تعاملات با کشورهای پیرامونی به ویژه ترکمنستان اقدامات موثری مانند سفر هیات تجاری از استان گلستان در مهرماه انجام شده که بیانگر عزم و اراده دولت برای بهره مندی از این ظرفیت است.

وی ادامه داد: خوشبختانه همگرایی مطلوبی بین بخش خصوصی و دولت برای استفاده از ظرفیت های مرزی گلستان وجود دارد که این امر نتایج حاصل از دیپلماسی اقتصادی را ملموس تر خواهد کرد.

دهنوی گفت: در سفر هیات گلستانی به ترکمنستان مباحثی همچون تسریع در تردد کامیون از مرز اینچه برون گنبدکاووس، صدور روادید برای رانندگان، شرکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان در نمایشگاه‌های کشور ترکمنستان، کاهش تعرفه ترانزیتی برای ورود به خاک ترکمنستان مطرح و تفاهم های خوبی حاصل شد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، همکاری در بزرگداشت سیصدمین سال مختومقلی فراغی شاعر و عارف نامی ترکمن، بیابان‌زدایی، همکاری دانشگاهی، افزایش ساعت کاری گمرک، تجارت چمدانی، شرکت در جشنواره‌های فرهنگی و هنری، رونق گردشگری، استفاده از ظرفیت بنادر بین دو کشور، توسعه خط ریلی از جمله دیگر مسائل مطروحه در سفر هیات تجاری گلستان به ترکمنستان بود.

دهنوی گفت: مجوز موافقت اولیه از وزیر صمت برای پنج هزار پلاک خودرو جابجایی کالا در اینچه‌برون گنبدکاووس دریافت شده که کمک بزرگ به توسعه استان در آینده نزدیک است.

کد مطلب 5623245

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