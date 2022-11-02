مسابقات آتش نشانی مجتمع های معدنی کشور برگزار شد

پرهام خواجه پور ناظر مسابقات آتش نشانی مجتمع‌های معدنی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات آتش نشانی ایمپاسکو در ساری، گفت: این دوره از مسابقات به میزبانی شرکت زغال سنگ البرز مرکزی زیراب در خزر آباد ساری برگزار شد.

مدیر اچ. اس. ای. شرکت تحقیقات تهیه و تولید مواد معدنی کشور با بیان اینکه دور اول این مسابقات در سال ۸۶ با میزبانی شرکت چادرملو انجام شد و از آن زمان تا کنون هر سال برگزار شده است، افزود: این دوره از مسابقات با ۲۳ تیم از ۱۱ استان و ۲۶ شهرستان و ۱۲۰ شرکت کننده انجام شد.

ناظر مسابقات پانزدهمین دوره مسابقات آتش نشانی مجتمع‌های معدنی کشور هدف از برگزاری این مسابقات را کار تیمی و انگیزش بیشتر، چابکی و آمادگی بیشتر در میان آتش نشانان و به روز رسانی تجهیزات برشمرد و تصریح کرد: آتش نشانان برای شرکت در این دوره مسابقات حدود ۳ ماه متوالی تمرینات دارند.

وی با عنوان اینکه تیم داوری از چهار ایستگاه آتش‌نشانی تهران و یک سرپرست از مرکز آموزش آتش نشانی تهران بوده است، ادامه داد: این مسابقات در پنج آیتم و در ۲ روز برگزار شد؛ روز اول مسابقه علمی تئوری و طناب کشی و روز دوم شامل آیتم‌های تخصصی آتش نشانی مانند عبور از موانع، کار با لوله آتش نشانی، بالا رفتن از ارتفاع، اطفا حریق و نشانه گذاری و آبگیری مخزن و سیبل بوده است.

نوید نیکو از مجریان برگزاری مسابقات نیز با بیان اینکه میزبان پانزدهمین دوره مسابقات آتش نشانی شرکت‌ها و مجتمع‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بودیم، افزود: برگزاری این مسابقات عاملی برای بالا بردن سطح آمادگی جسمانی آتش‌نشانان است و با این تمرینات تیم‌ها نقاط ضعف خود را به نقاط قوت تبدیل می‌کنند و همچنین اگر آیتمی طی سال ارتقا داده شود، فعالان این عرصه بتوانند خودشان را با این متد جدید به روز رسانی کنند.

به گزارش مهر، در آئین اختتامیه این مراسم از سه تیم اول این مسابقات (شرکت زغال سنگ البرز مرکزی زیراب، مجتمع معدنی چادرملو، سنگ گهر جلال آباد زرند، سنگ گهر مرکزی بافق) تجلیل شد.