راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان هیمنه پوشالی دشمن را خرد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا احمدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری گلستان اظهار کرد: زمینه لازم برای برگزاری یوم الله ۱۳ آبان و راهپیمایی باشکوه و پرشور در این استان فراهم شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: انتظار و توقع داریم تا تشکل‌های دانشجویی و دانش آموزی برای بسیج کارکنان و حضور خانواده از همه ظرفیت ها و پتانسیل های ممکن استفاده کنند.

وی به نقش پررنگ دانشگاه و آموزش و پرورش در برگزاری یک راهپیمایی گسترده و باشکوه اشاره کرد و گفت: انشاالله با برگزاری یک راهپیمایی پرشور موجب ناامیدی و یاس دشمنان نظام خواهیم شد.

احمدی افزود: حضور هوشمندانه و بابصیرت دانش‌آموزان و دانشجویان باید مکمل حضور سایر اقشار مردم در یوم الله ۱۳ آبان باشد، تا بار دیگر دلبستگی دانش آموزان و دانشجویان به آرمان های انقلاب اسلامی ایران به اثبات برسد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان افزود: در استان گلستان برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان سال‌جاری ۳۰ نقطه در ۱۴ شهرستان برنامه‌ریزی شده است.