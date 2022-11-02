سند ۲۰۳۰ به منظور تغییر باورهای فکری و دینی طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی عصر چهارشنبه در دیدار با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در دفتر نماینده ولی فقیه در البرز و امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار کرد: در استان البرز از هیچ تلاشی برای کمک به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان دریغ نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگرچه اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته ولی باید مقداری در این حوزه بیش از گذشته تلاش کنیم و باید برنامه‌ریزی بیشتری برای رفع مشکلات جانبازان و خانواده شهدا داشت.

نماینده ولی فقیه در البرز بیان کرد: از ابتدای ورود بنده به استان البرز تا به امروز، دلجویی از خانواده‌های معظم شهدا متوقف نشده است و با همه خانواده‌های شهدای دارای دو شهید به بالا، جانبازان ۷۰ درصد و آزادگان با پنج سال اسارت به بالا دیدار داشته‌ام.

وی با بیان اینکه در دیدارها و جلسات با خانواده‌های شهدا در جریان مشکلات و دغدغه‌های آن‌ها قرار می‌گیریم و کمبودهای موجود در خدمت‌رسانی به آن‌ها مشخص و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری می‌شود، تأکید کرد: فعالیت در حوزه ایثار و شهادت اهتمام بیشتری را می‌طلبد، حتی در تعریف ردیف‌های بودجه نیز باید توجه ویژه‌ای به این حوزه صورت گیرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به افزایش آمار جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران در طول سال، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و ا اتخاذ تدابیر ویژه برای خدمت‌رسانی مطلوب به این خانواده‌ها و رسیدگی به مشکلات آن‌ها گفت: گاهی اوقات مشکلات خانواده‌های جامعه هدف به ویژه جانبازان با یک عنایت ویژه قابل حل است بنابراین از همه مدیران و مسئولان انتظار می‌رود در این زمینه تلاش ویژه‌ای داشته باشند. فرهنگ ایثار و شهادت و استکبارستیزی از شهدا به ما رسیده است.

وی ادامه داد: آن‌ها همواره توصیه‌هایی برای پیشرفت دین و انقلاب داشتند که با عمل به آنها نقشه‌های دشمنان نقش بر آب می‌شود. یکی از ویژگی‌های محمدحسین فهمیده، شهید نوجوان البرزی این بود که خوب فهمید و به موقع عمل کرد که شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت باید به صورت ویژه روی این‌گونه موارد کار کند.

امام‌جمعه کرج، بخشی از اقدامات لازم برای توسعه ایثار و شهادت را رسیدگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران و بخش دیگر را در نظر گرفتن امکانات بیشتر برای آنها در سطح جامعه عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت راه‌اندازی تورهای دیدار با خانواده‌های شهدا در مقطع ابتدایی افزود: اگر این اقدام به‌موقع انجام نشود، پس از فوت این خانواده‌ها باید خاطرات آنها را از زبان اطرافیانشان بشنویم.

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که جبهه و دفاع مقدس را گنج لایزال دانستند، بیان کرد: خانواده‌های شهدا نیز گنج‌هایی هستند که باید به ابعاد فرهنگی وجود آنان نیز توجه شود. بیان خاطرات شهدا میان نماز جمعه و نماز عصر یکی از مواردی است که تا زمانی که بنده در این استان باشم، ادامه خواهد داشت.

وی خاطرات و وصایای شهدا را درس‌ها و الگوهایی برای حفظ، گسترش و تثبیت انقلاب و ارزش‌های دینی عنوان کرد و با بیان اینکه تکرار این موارد، پادزهر دشمنی دشمنان نسبت به ماست، خاطرنشان کرد: سند ۲۰۳۰ به منظور تغییر باورهای فکری و دینی طراحی شد که در راستای اجرای آن، هر نشانی که یادآوری کننده ایثار و شهادت باشد باید از کتاب‌های درسی حذف شود.

نماینده ولی فقیه در البرز متذکر شد: این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که دشمنان از تصویری که می‌تواند انگیزه‌ای را در ملت ایران ایجاد کند هراس دارند و برای حذف آن تلاش می‌کنند تا از این طریق به اهداف شوم خود نزدیک شوند اما ملت ایران، با بصیرت و هوشیاری، دشمن را مانند همیشه ناکام می‌گذارند؛ شهدا پیام‌آور بودند و حفظ آثار آن‌ها ضرورت دارد.