آرامش و امنیت در ساری برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای عالی رشد اقتصادی استان با اشاره به امنیت و آرامش در ساری گفت: به رغم توطئه‌های دشمن و با تلاش صورت گرفته دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و مسئولان شاهد برقراری امنیت و آرامش در شهر ساری هستیم.

وی با عنوان اینکه همایش فرصت‌های سرمایه‌ی گذاری در ساری و میاندرود برگزار می‌شود، افزود: برنامه ریزی لازم با حمایت دستگاه‌های مختلف انجام شده است و این همایش ۱۹ مهرماه در شهرستان برگزار می‌شود.

نوبخت یادآور شد: برنامه‌های شکلی و ماهوی طراحی شده تا فرصت‌های اقتصادی و جاذبه‌های شهرستان ساری در این همایش معرفی شود زیرا سیاست اصلی این است که بتوانیم از فرصت پیش رو و دعوت از سرمایه گذاران برای ارتقای وضعیت اقتصادی کار کنیم.

وی ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی را مهمترین هدف همایش اقتصادی ذکر کرد و گفت: اگر مرکز استان به توسعه رسد نفع آن به کل استان خواهد رسید.