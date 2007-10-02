به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، شورای اقتصاد در راستای اجرای طرح 3000مگاوات بخش گازی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور با استفاده از تسهیلات مالی خارجی با اختصاص حداکثر مبلغ شصت میلیون و پانصد و نود و نه هزار و سیصد و چهل یورو به عنوان پیش پرداخت به علاوه سیصد و پنجاه و هفت میلیون و جهارصد و هفتاد و دو هزار و دویست و شصت و دو یورو تسهیلات به صورت خالص و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و سایر هزینه‌ها معادل هشتاد وچهار میلیون و هشتصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و یک یورو از محل تسهیلات جزء (1) بند ج تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و یا سایر منابع موافقت نمود.

این مصوبه از سوی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دبیر شورای اقتصاد برای اجرا ابلاغ شده است.