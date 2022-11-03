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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۳

استاندار چهارمحال و بختیاری:

گروه‌های جهادی بازوی توانمند دولت در رفع محرومیت‌زدایی هستند

گروه‌های جهادی بازوی توانمند دولت در رفع محرومیت‌زدایی هستند

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: گروه‌های جهادی بازوی توانمند دولت سیزدهم در رفع محرومیت‌زدایی استان‌ها به‌شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه چهارشنبه در نشست با گروه‌های جهادی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در دولت سیزدهم میدان فعالیت برای تمامی گروه‌های جهادی استان آماده است.

وی محرومیت‌زدایی و گفتمان‌سازی اندیشه‌های ناب انقلابی را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم دانست و افزود: گروه‌های جهادی برای تحقق این برنامه‌ها نقش مؤثری دارند.

حیدری تصریح کرد: گروه‌های جهادی زمینه حضور قشرهای مختلف برای عضویت و فعالیت در این گروه‌ها را فراهم کنند تا بتوان به موفقیت‌های قابل‌توجهی رسید.

وی رفع تنش آبی اخیر در چهارمحال و بختیاری را یکی از مصداق‌های فعالیت جهادی دانست و یادآور شد: با تلاش جهادی شبانه‌روزی کار ۶ ماهه در یک هفته به سرانجام رسید و اجرایی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری به بهره‌مندی استان از اعتبارات ماده ۵۶ در دولت سیزدهم اشاره و تأکید کرد: امسال از این محل ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به استان اختصاص پیدا کرد.

کد مطلب 5623302

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