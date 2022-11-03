به گزارش خبرنگار مهر، کلام‌الله صفری شامگاه چهارشنبه در جلسه استانی ستاد ارتقای جایگاه کنکور استان اردبیل اظهار کرد: برای رسیدن به جایگاه واقعی استان اردبیل در کنکور، می‌توانیم محتواهای خوبی را از طریق شبکه شاد در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

وی ضرورت برنامه‌ریزی در موفقیت کنکور استان را یادآور شد و تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه علمی پیشرفتی حاصل شود، نباید فرصت‌های طلایی را از دست دهیم بلکه ضروری است با روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر وارد عمل شویم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از سرگروه‌های درسی به عنوان بازوان توانمند آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: سرگروه‌های درسی باید با ارائه برنامه مدون در زمینه کنکور آسیب‌های موجود را شناسایی و در راستای رفع آن تلاش کنند.

صفری با بیان اینکه در این راه آموزش و پرورش با تمام طرفیت در کنار سرگروهان درسی خواهد بود، افزود: استفاده از تجارب استان‌های همجوار در ارتقای جایگاه کنکور اردبیل ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سرگروه‌های درسی با حضور در استان‌های همجوار می‌توانند تجارب آنها را به عنوان رهاورد مثبت به استان اردبیل انتقال دهند.

صفری خواستار اجرای کارگاه‌های توانمندسازی برای مشاوران، معلمان پایه دوازدهم، اولیا و دانش‌آموزان در مصلی اردبیل شد.

وی همچنین ارائه برنامه برای ارتقای معدل دانش‌آموزان پایه دوازدهم استان را خواستار شد.

در این جلسه همچنین معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل خواستار همکاری اولیا، دبیران، دانش‌آموزان و سرگروه‌های درسی در ارتقای رتبه کنکور استان شد.

محمود مشکی توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بالینی سرگروه‌های درسی بر فرآیند تدریس در کلاس‌های درس، برگزاری جلسات و همایش‌های منطقه‌ای، تحلیل و تبیین کنکور برای دانش‌آموزان و اولیا، برگزاری آزمون‌های آزمایشی با همکاری یکی از مؤسسات واجد شرایط و… را از راهکارهای ارتقای جایگاه کنکور استان اردبیل اعلام کرد.