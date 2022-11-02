۹۴ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به یازدهم آبان ماه، ۱۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۵ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۹۴ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۸۸ تست انجام شده، نتیجه ۴ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.