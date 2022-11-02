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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم:

۹۴ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

۹۴ بیمار مشکوک به کرونا در قم بستری هستند

قم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۹۴ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به یازدهم آبان ماه، ۱۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۵ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۹۴ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۲ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۸۸ تست انجام شده، نتیجه ۴ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5623312

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
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