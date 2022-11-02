به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی روز چهارشنبه در نشست جبهه علمی فرهنگی خرم‌آباد که با حضور دانشگاهیان استان لرستان در دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار شد اظهار داشت: فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی ایران از نوع یک نظام مردمی است؛ بنابراین، دشمنان کوشش می‌کنند مردم را از نظام جمهوری اسلامی، جدا کنند.

وی گفت: سلاح راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم است؛ دشمنان تلاش کرده‌اند از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون که با این سلاح راهبردی یعنی مردم، مقابله کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: کشته‌سازی در وقایع و اغتشاشات اخیر، از تاکتیک‌های دشمن بود؛ هدف دشمن آن بود که اعتراضات و اغتشاش به دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانجات و بازار کشانده شود تا کشور تعطیل شود؛ دشمن در این تاکتیک، شکست خورد.

سردار کشکولی بیان کرد: دشمن در فضای مجازی، هجمه وحشتناکی به راه انداخت ولی نتوانست به اهداف خود برسد.

وی افزود: دشمن به دنبال دو قطبی کردن جامعه است تا وحدت و انسجام مردم را خدشه‌دار کند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان اظهار داشت: مردم، هوشمند هستند و تاکتیک‌های دشمن را ناکام گذاشتند.

سردار کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود از وجود نظام حزبی قوی در جامعه دفاع کرد و توضیح داد که وجود احزاب قوی در کشور باعث می‌شود مطالبه‌گری و اعتراض به‌روش صحیح در جامعه تقویت شود و اعتراضات به اغتشاش، تبدیل نشود.

وی افزود: صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران، مردم هستند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان عنوان کرد: مهم‌ترین بخش جهاد تبیین، این است که به نسل نوجوان و جوان گفته شود صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران، یک قشر خاص نیست بلکه همه مردم هستند.

سردار کشکولی تأکید کرد: در جهاد تبیین، دستاوردها بر اساس واقعیت، تبیین و تشریح می‌شوند.

وی گفت: طراحی دشمن، این بود که اعتراضات به خشونت و اغتشاشات تبدیل شود.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: دشمن نمی‌خواهد در کشور، حاکمیت دین وجود داشته باشد، دشمن نمی‌خواهد کشور ایران، قوی باشد و پیشرفت کند؛ دشمن، این دفعه هم شکست خورد.

بنا بر این گزارش، این برنامه را سازمان بسیج اساتید استان لرستان، دفتر هم‌اندیشی اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه لرستان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار کرد.