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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۹

مدیرکل راهداری گلستان:

۷۵۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در حوزه راهداری گلستان ابلاغ شد

۷۵۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در حوزه راهداری گلستان ابلاغ شد

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: بالغ بر ۷۵۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای پروژه های راهداری و حمل و نقل گلستان ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: بالغ بر ۷۵۸ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای پروژه های راهداری و حمل و نقل ابلاغ شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: این اعتبار بنا است در پروژه های عمرانی شامل ۳۲۲ میلیارد تومان در بخش روکش آسفالت راه ها، ۹۳ میلیارد تومان در بخش احداث راه های روستایی و ۷۶ میلیارد تومان در بخش محرومیت زدایی هزینه شود.

به گفته وی، مبلغ ۴۳ میلیارد تومان هم در بخش نگهداری راه های استان برای عملیات های مستمر راهداری و مبلغ ۷۵ میلیارد تومان در بخش ایمن سازی مستمر راه های استان از جمله خط کشی، اجرای روشنایی و رفع نواقص روشنایی، نصب گاردیل و بلوک مفصلی، نصب تابلو و علایم ایمنی و غیره و مبلغ ۵۲ میلیارد تومان بابت حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز هزینه خواهد شد.

مصدقی بیان کرد: مبلغ ۲۰.۵ میلیارد تومان در بخش تعمیرات اساسی و نگهداری پل های بزرگ و ابنیه فنی و ۲۰ میلیارد تومان بابت بازسازی و نوسازی ناوگان ماشین آلات راهداری استان، مبلغ ۱۱ میلیارد تومان در بخش تکمیل و بهسازی راهدارخانه ها، پاسگاه ها و غیره و مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان هم بابت احداث پل عابرپیاده است.

وی ادامه داد: مبلغ ۴۴.۵ میلیارد تومان در بخش فناوری و اجرای تجهیزات و تاسیسات ایمنی برای هوشمندسازی جاده‌ها هزینه خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: علاوه بر ابلاغ اعتبارات ذکر شده ،۲۴ میلیارد تومان سهمیه قیر برای روکش اسفالت راه های استان برای این اداره کل ابلاغ شد.

کد مطلب 5623339

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