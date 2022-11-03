تولد نوزاد عجول در آمبولانسی در دشتی

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دریافت تماس تلفنی از منابع محلی مبنی بر حال وخیم یک تبعه افغان و نزدیکی وضع حمل نوزاد تیم امداد و نجات پایگاه دهستان طسوج به منطقه اعزام شد.

سید اسماعیل جعفری افزود: با مشاهده وضعیت ناپایدار مادر اقدام به انتقال به بیمارستان انجام شد که با توجه به صعب العبور بودن منطقه، نوزاد در آمبولانس با همکاری خانواده زائو و اقدامات پیش بیمارستانی تیم امداد و نجات نوزاد به دنیا آمد و جهت ادامه روند درمان به بیمارستان انتقال داده شد.

وی گفت: مادر و نوزاد با وضعیتی پایدار به زایشگاه بیمارستان زینبیه شهرستان دشتی تحویل داده شد.

وی بیان کرد: با توجه به موقعیت مکانی این پایگاه و استقرار در منطقه‌ای عشایری از این دست عملیات‌ها مسبوق به سابقه بوده و با عنایت خداوند متعال و تیم امداد و نجات آموزش دیده تمام عملیات‌ها موفق آمیز بوده است.