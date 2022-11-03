جوانان هویت خود را در همه شرایط حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی نژاد چهارشنبه شب در نشست هم اندیشی جوانان فعال در امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان بوشهر ضمن تبریک پیشاپیش روز دانش آموز گفت: اینکه جوانان نسبت به مسائل و مشکلات شهر و استان خود در حوزه‌ها و زمینه‌های آموزش و پرورش و سایر موارد بی تفاوت نیستند، وظیفه شناسی آنها را نشان می‌دهد و به این درک رسیده‌اند که هیچ فرقی بین آنها و مسئولین نیست و همه آنها وظایف و مسئولیت‌هایی دارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: در زمینه معاون پرورشی مدارس، باید فردی معاون پرورشی باشد که نسبت به موضوعات روانشناسی، اجتماعی و سایر موارد اطلاع کامل و جامع را داشته باشد تا بتواند با دانش آموزان تعامل داشته باشد و یک رابطه صمیمانه و دوستانه بین آنها برقرار باشد.

موسوی نژاد تاکید کرد: جوانان باید نسبت به مسائل فرهنگی، هویتی به ویژه مسائل و موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود، وضعیت مقاوم داشته باشند و تحت تأثیر این مسائل قرار نگیرند.

مدیر کل امور دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر ادامه داد: جوانان ما باید هویت خود را در تمام شرایط و در همه جا و همه وقت حفظ کنند.

مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان بوشهر گفت: ما تاکید بر مطالبه گری با راه و ادبیات درست داریم و تاکنون در زمینه فعالیت‌های اجتماعی نشست‌های مختلفی با مسئولین استانی داشتیم و خدا را شاکریم که تا کنون دستاوردهای بی نظیری را نیز کسب کرده‌ایم.

محمد رضا تنو گفت: هدف ما ترویج فرهنگ مطالبه گری است که جوانان بتوانند نکته نظرات خود را بیان و ارائه کنند.

وی تاکید کرد: هر کدام از اعضای امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان بوشهر باید در سطح مدرسه، محله و یا شهرستان خود دوستان و اطرافیان خود را در تمام مسائل به ویژه مسائل و مشکلات اخیر آگاه کنند و یک رابطه دو سویه داشته باشند.