آمریکا با تنش آفرینی در روابط کشورهای منطقه اهداف خود را دنبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتراطلاع رسانی علامه "محمد حسین فضل الله" دربیروت، علامه فضل الله روزگذشته در دیدار "فایز شکر" دبیرکل منطقه ای حزب بعث سوسیالیسم عربی با وی تاکید کرد: لبنانی ها باید امورکشور را با دقت و هوشیاری خود دنبال کنند به ویژه که درهفته های آتی مسائل داخلی لبنان وارد مرحله حساسی می شود.

وی با اشاره به تداوم دخالتهای آمریکا در امور داخلی لبنان و تلاشهای آن برای جلوگیری از دستیابی لبنانی ها به توافق برای حل مشکلات کشورشان افزود: اوضاع داخلی لبنان همچنان منتظرسخن پایانی آمریکا است، زیرا واشنگتن تاکنون سخن نهایی خود را درباره تحولات مثبت اخیری که درصحنه لبنان شاهد هستیم، بیان نکرد.

این عالم برجسته لبنانی درادامه خاطرنشان کرد: آمریکا، در روابط کشورهای عربی با یکدیگر بحران و تنش ایجاد کرده است و تلاش می کند ازاین وضعیت به عنوان ابزاری دربازی هایی که برای منطقه ترسیم کرده است، استفاده کند.

"فایزشاکر" هم پس ازاین دیدارگفت: احساس کردم که علامه فضل الله، نگران دسیسه های آمریکایی است که برای منطقه آماده شده است که ازجمله آن تصمیم مجلس سنا برای تقسیم عراق است که درواقع آغازی است برای اجرای توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تقسیم عراق و تقسیم منطقه عربی.