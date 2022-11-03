۱۰ درصد دانش آموزان سرپل ذهابی به آنفلوانزا مبتلا هستند

احمد راستین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت سلامتی دانش آموزان و جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا آمار مبتلایان به این بیماری به صورت روزانه از مدیران مدرسه دریافت و در اختیار فرمانداری برای اخذ تصمیمات لازم قرار میگیرد.

وی افزود: وضعیت همه گیری در مدارس متفاوت بوده و متاسفانه در برخی از مدارس تا ۳۰ درصد دانش آموزان به آنفلوانزا مبتلا هستند.

معاون آموزش و پرورش سرپل ذهاب تصریح کرد: وضعیت همه گیری آنفلوانزا در مدارس بر اساس آخرین آماری که از مدیران دریافت شده تقریباً ۱۰ درصد دانش آموزان مبتلا هستند

راستین تاکید کرد: برای جلوگیری از تعطیلی مدارس و کاهش همه گیری، دانش آموزان و همکاران باید دستورالعمل های بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنند و در صورت مبتلا شدن از رفتن به جمع تا بهبودی کامل خودداری شود.